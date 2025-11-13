செய்திகள்

மம்மூட்டியின் களம் காவல் டிரைலர்!

களம்காவல் டிரைலர் வெளியானது..
நடிகர் மம்மூட்டியின் களம் காவல் படத்தின் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது.

’குரூப்’ படத்தின் இணை எழுத்தாளரான ஜித்தின் கே. ஜோஸ் இயக்கத்தில் நடிகர் மம்மூட்டி களம்காவல் என்கிற திரைப்படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார்.

கிரைம் திரில்லர் படமாக உருவாகியுள்ள இந்தப் படத்தில், நடிகர் விநாயகனும் வில்லனாக மம்மூட்டியும் நடித்துள்ளார். முன்னதாக, இப்படத்தின் டீசர் வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தது.

இந்த நிலையில், இப்படத்தின் டிரைலரை இன்று வெளியிட்டுள்ளனர். காவல்துறைக்குச் சவால்விடும் கதாபாத்திரத்தில் மம்மூட்டி நடித்திருக்கிறார். இப்படம் நவ. 27 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது.

