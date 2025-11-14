செய்திகள்

கவனம் ஈர்க்கும் தீயவர் குலை நடுங்க பட டிரைலர்!

ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ், அர்ஜுனின் தீயவர் குலை நடுங்க படத்தின் டிரைலர் குறித்து...
Arjun, Aishwarya Rajesh.
அர்ஜுன், ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ். படங்கள்: யூடியூப் / ஜீ மியூசிக் சௌத்.
நடிகர் அர்ஜுன், நடிகை ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் நடித்துள்ள தீயவர் குலை நடுங்க படத்தின் டிரைலர் கவனம் ஈர்த்துள்ளது.

இந்தப் படத்தை அறிமுக இயக்குநர் தினேஷ் லட்சுமணன் இயக்கியுள்ளார்.

இப்படத்தில் அர்ஜுன் மற்றும் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் முதன்மை கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க அபிராமி, ராம்குமார், ஜி. கே. ரெட்டி, லோகு, வேல.ராமமூர்த்தி, தங்கதுரை, ஒ. ஏ. கே. சுந்தர் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.

இன்வெஸ்டிகேசன் ஆக்சன் திரில்லராக உருவாகியிருக்கும் இந்தப் படத்தை ஜி. எஸ். ஆர்ட்ஸ் பட நிறுவனம் சார்பில் தயாரிப்பாளர் ஜி. அருள்குமார் தயாரித்துள்ளார்.

இப்படம் நவ. 21 ஆம் தேதி வெளியாகவிருக்கிறது. இந்நிலையில், இந்தப் படத்தின் டிரைலர் வெளியாகி ரசிகர்களிடையே கவனம் ஈர்த்து வருகிறது.



The trailer of the film Theeyavar Kulai Nadunga, starring actor Arjun and actress Aishwarya Rajesh, has attracted attention.

trailer
Aishwarya Rajesh
Arjun
thriller

