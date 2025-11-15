துல்கர் சல்மானின் காந்தா பட முதல்நாள் வசூல்!

துல்கர் சல்மான் படத்தின் காந்தா பட வசூல் குறித்து அறிவிப்பு போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது.
மிகுந்த எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் நேற்று (நவ.14) வெளியான இந்தப் படம் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்று வருகிறது.
இயக்குநர் செல்வமணி செல்வராஜ் இயக்கத்தில், நடிகர் துல்கர் சல்மான் நாயகனாக ’காந்தா’ எனும் திரைப்படத்தில் நடித்துள்ளார்.
இந்தப் படம், மறைந்த நடிகர் தியாகராஜ பாகவதரின் வாழ்க்கையை மையமாகக் கொண்டு உருவாகியுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்தப் படத்தில் ராணா டகுபதி, பாக்யஸ்ரீ போஸ், சமுத்திரக்கனி முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளார்கள்.
இந்நிலையில், முதல்நாளில் உலகம் முழுவதும் ரூ.10.5 கோடி வசூலித்துள்ளதாக படக்குழு போஸ்டர் வெளியிட்டுள்ளது.
