செய்திகள்

கவனம் ஈர்க்கும் மஞ்சு வாரியரின் ஆரோ குறும்படம்!

வெளியானது ஆரோ குறும்படம்...
ஷ்யாம் பிரசாத், மஞ்சு வாரியர்
ஷ்யாம் பிரசாத், மஞ்சு வாரியர்
Published on
Updated on
1 min read

நடிகர் மம்மூட்டி கம்பெனி தயாரிப்பில் உருவான ஆரோ குறும்படம் கவனம் ஈர்த்து வருகிறது.

நடிகர் மம்மூட்டியின் தயாரிப்பு நிறுவனமான மம்மூட்டி கம்பெனி புதிய குறும்படத்தைத் தயாரித்துள்ளது.

ஆரோ (யாரோ) எனப் பெயரிட்ட இதனை இயக்குநர் ரஞ்சித் இயக்க, நடிகர்களாக ஷ்யாம் பிரசாத், மஞ்சு வாரியர் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.

ஒரு கவிஞனின் வாழ்க்கையில் நிகழும் சம்பவமாக இது உருவாகியுள்ளது. மம்மூட்டி கம்பெனி யூடியூப் சேனலில் வெளியான சில மணி நேரங்களிலேயே 3 லட்சத்துக்கும் அதிகமான பார்வைகளைப் பெற்று கவனம் ஈர்த்துள்ளது.

manju warrier
மஞ்சு வாரியர்

மேலும், இதில் நடித்த மஞ்சு வாரியரை மிக அழகாகக் காட்சியிருப்பதும் ரசிகர்களிடம் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.

Summary

manju warrier's aaro short film out now

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

Manju Warrier
Mammootty Kampany

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com