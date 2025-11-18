இணை இயக்குநருக்கு கார் பரிசளித்த பிரதீப் ரங்கநாதன்!

நடிகர் பிரதீப் ரங்கநாதன் தனது நண்பரும், இணை இயக்குநருமான ரமேஷ் நாராயணசாமிக்கு கார் ஒன்றை பரிசளித்துள்ளார்.
நடிகர் ரவி மோகனின் ‘கோமாளி’ திரைப்படம் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமானவர் பிரதீப் ரங்கநாதன். இதையடுத்து, ‘லவ் டுடே’ திரைப்படம் மூலம் நாயகனாகவும் அறிமுகமானார்.
இவரது நடிப்பில் வெளியான ‘லவ் டுடே’, ‘டிராகன்’ மற்றும் ‘டியூட்’ ஆகிய திரைப்படங்கள் தொடர்ந்து ரு.100 கோடிக்கும் மேல் வசூலித்து வெற்றி பெற்றுள்ளன.
இந்த நிலையில், அவருடைய திரைப்படங்களில் சிறு வேடங்களிலும், இணை இயக்குநராகவும் பணியாற்றிய ரமேஷ் நாராயணசாமிக்கு நேற்று (நவ. 17) நடிகர் பிரதீப் ரங்கநாதன் கார் ஒன்றை பரிசாக அளித்துள்ளார்.
இதுகுறித்த, தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் ரமேஷ் நாராயணசாமி பகிர்ந்துள்ள விடியோவில், உங்களுடைய விசுவாசத்திற்கு எனது சின்ன பரிசு என நடிகர் பிரதீப் கூறுவது பதிவாகியுள்ளது.
