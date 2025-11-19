செய்திகள்

பெண் குழந்தைக்குத் தந்தையான பிரேம்ஜி!

பிரேம்ஜி - இந்து தம்பதிக்குப் பெண் குழந்தை பிறந்துள்ளது...
தன் மனைவியுடன் பிரேம்ஜி
தன் மனைவியுடன் பிரேம்ஜி
நடிகர் பிரேம்ஜிக்குப் பெண் குழந்தை பிறந்துள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

நடிகர், பாடகர், இசையமைப்பாளர் என பல முகங்களைக் கொண்டவர் பிரேம்ஜி அமரன். இயக்குநர் வெங்கட் பிரபுவின் சகோதரரான இவர் விஜய்யின் ‘தி கோட்’ படத்திலும் இறுதியாக, இயக்குநர் கருப்பையா முருகன் இயக்கி, தயாரித்த ‘வல்லமை’ திரைப்படத்தில் கதாநாயகனாக நடித்திருந்தார்.

இந்த நிலையில், பிரேம்ஜி - இந்து இணைக்குப் பெண் குழந்தைப் பிறந்துள்ளதாக வல்லமை பட இயக்குநர் கருப்பையா தெரிவித்துள்ளார்.

47 வயதில் தந்தையான பிரேம்ஜிக்கு திரைப்பிரபலங்கள், ரசிகர்கள் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

Premgi Amaran
Director Venkat Prabhu

