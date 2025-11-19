சின்மயி குரலில்! சசி குமாரின் மை லார்ட் படத்தின் முதல் பாடல்!

நடிகர் சசி குமாரின் “மை லார்ட்” எனும் புதிய திரைப்படத்தின் முதல் பாடல் வெளியாகியுள்ளது.
இயக்குநர் ராஜு முருகன் இயக்கத்தில் நடிகர் சசி குமார் நாயகனாக நடித்துள்ள புதிய படம் “மை லார்ட்”. இப்படத்தை, ஜெயந்தி அம்பேத்குமார் தயாரித்துள்ளார்.
இந்தப் படத்தில் நடிகர்கள் சைத்ரா ஆச்சார், குரு சோமசுந்தரம், ஆஷா சரத், ஜெயபிரகாஷ், கோபி நயினார், வசுமித்ரா ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
இந்த நிலையில், இசையமைப்பாளர் ஷான் ரோல்டன் இசையில் உருவாகி வரும் இப்படத்தின் “எச காத்தா” எனும் முதல் பாடலை படக்குழுவினர் இன்று (நவ. 19) வெளியிட்டுள்ளனர்.
பாடலாசிரியர் யுகபாரதி எழுதியுள்ள இப்பாடலை, பாடகி சின்மயி ஸ்ரீபதா மற்றும் பாடகர் சத்யபிரகாஷ் ஆகியோர் இணைந்து பாடியுள்ளனர்.
