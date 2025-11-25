செய்திகள்

பிக் பாஸ் 9: கமருதீனை விட்டு விலகுகிறேன்: விஜே பார்வதி

கமருதீன் - அரோரா இடையிலான நட்பால் ஆத்திரமடைந்த விஜே பார்வதி பேசியது குறித்து...
அரோரா, கமருதீன், விஜே பார்வதி
அரோரா, கமருதீன், விஜே பார்வதிபடம் - எக்ஸ்
Updated on
2 min read

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் தன்னால் கமருதீனின் ஆட்டம் பாதிக்கப்படுமானால், விலகிக்கொள்கிறேன் என விஜே பார்வதி தெரிவித்துள்ளார்.

அரோரா - கமருதீன் இடையிலான நட்புக்கு தான் தடையாக இருக்க மாட்டேன் எனவும் ஆதங்கத்துடன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

விஜய் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பிக் பாஸ் சிசன் 9 நிகழ்ச்சி 8 வது வாரத்தை எட்டியுள்ளது. கடந்த வாரத்தைப்போன்றே இந்த வாரத்திற்கும் எஃப்.ஜே. கேப்டனாக பொறுப்பேற்றுள்ளார்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கமருதீன் - விஜே பார்வதி இடையே நல்ல புரிதல் இருந்ததால், இருவரும் தங்கள் உணர்வுகளை பரஸ்பரமாக பகிர்ந்துகொண்டனர். பிக் பாஸ் வீட்டில் அனைவருமே போட்டியாளர்களாக உள்ள நிலையில், கமருதீனை தனது நெருங்கிய நண்பராக விஜே பார்வதி கருதினார்.

எனினும் ஒருசில இடங்களில் கமருதீனின் ஆட்டத்தை சீர்குலைக்கும் வகையில் பார்வதி செயல்பட்டதாக ரசிகர்கள் கருதுவதுண்டு. இதனால் விஜே பார்வதியிடமிருந்து கமருதீன் விலகியிருந்தார்.

துஷார் வெளியேற்றப்பட்டதில் இருந்து அரோராவுடன் நல்ல பிணைப்பில் கமருதீன் இருந்து வருகிறார்.

அரோராவுடன் கமருதீன்
அரோராவுடன் கமருதீன்படம் - எக்ஸ்

இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் பிக் பாஸ் வீட்டில் பக்க பலமாக உள்ளனர். இதனால் ஆத்திரமடைந்த பார்வதி கமருதீனின் செயல்களால் வருந்தினார்.

கமருதீன் மீதான அன்பு உன்னுடைய தனிப்பட்ட போட்டியை பாதிக்கும் என அமித் பார்கவ் எச்சரித்தார். இதனை ஏற்றுக்கொள்ளாத பார்வதி, தொடர்ந்து வாதங்களை முன்வைத்துப் பேசினார்.

கானா வினோத்துடன் விஜே பார்வதி
கானா வினோத்துடன் விஜே பார்வதிபடம் - எக்ஸ்

கானா வினோத்தும் இதில் கருத்து கூறியதால், ஒருகட்டத்தில் ஆத்திரமடைந்த பார்வதி, தன்னால் கமருதீன் போட்டி பாதிக்கப்படுமானால், அவனிடமிருந்து விலகிக்கொள்கிறேன் என ஆதங்கத்துடன் பேசினார். இந்த விடியோ ரசிகர்கள் பலரால் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

Summary

bigg boss 9 tamil VJ parvathy kamarudin Aurora issue

Bigg Boss
பிக் பாஸ்
biggboss
பிக்பாஸ்
Bigg Boss 9
பிக் பாஸ் 9

