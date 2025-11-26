செய்திகள்

களம்காவல் புதிய வெளியீட்டுத் தேதி!

களம்காவல் வெளியீட்டுத் தேதி....
நடிகர் மம்மூட்டி
நடிகர் மம்மூட்டி
Updated on
1 min read

நடிகர் மம்மூட்டியின் களம்காவல் திரைப்படத்தின் புதிய வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நடிகர் மம்மூட்டி ரோர்சார்ச், புழு, பிரம்மயுகம் ஆகிய திரைப்படங்களைத் தொடர்ந்து மீண்டும் வில்லனாக நடித்துள்ள புதிய படம் ‘களம்காவல்’.

நடிகர் விநாயகன் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ள இப்படத்தை இயக்குநர் ஜித்தின் கே ஜோஸ் இயக்கியுள்ளார். இதனை நடிகர்கள் துல்கர் சல்மான் மற்றும் மம்மூட்டி இணைந்து தயாரித்துள்ளனர்.

இத்திரைப்படம் வரும் நவ.27 ஆம் தேதி வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால், சில காரணங்களால் வெளியீடு தற்காலிகமாக ஒத்திவைக்கப்பட்டது.

இந்த நிலையில், களம்காவல் டிச. 5 ஆம் தேதி வெளியாகும் என புதிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

இதையும் படிக்க: இந்த வாரம் ஓடிடியில் வெளியாகும் படங்கள்!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

Mammootty

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com