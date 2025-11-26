செய்திகள்

கதாநாயகியான லிவிங்ஸ்டன் மகள்!

லிவிங்ஸ்டன் மகள் நாயகியாக அறிமுகமாகவுள்ளார்...
லிவிங்ஸ்டன் தன் மகள் ஜோவிதா
நடிகர் லிவிங்ஸ்டனின் மகள் ஜோவிதா கதாநாயகியாக அறிமுகமாவுள்ளார்.

நடிகர் லிவிங்ஸ்டனின் மகள் ஜோவிதா சின்னத்திரை தொடர்களில் நடித்து வருகிறார். இதுபோக, பாடல்களைப் பாடுவதிலும் திறன் கொண்டவர் என்பதால், அடிக்கடி தந்தை லிவிங்ஸ்டனுடன் பாடல்களைப் பாடி கவனம் பெறுவார்.

இந்த நிலையில், ஜோவிதா ஹாரர் திரைப்படமொன்றில் கதாநாயகியாக அறிமுகமாகவுள்ளார். இதனை, கே. எஸ். கிஷான் என்பவர் இயக்குகிறார்.

ஜோவிதா
ஜோவிதா

இப்படத்தில் தன் மகளுடன் லிவிங்ஸ்டனும் நடிக்கவுள்ளதால் எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

Livingston

