இரண்டாவது முறையாக மோதிக்கொள்ளும் அஜித் - சூர்யா!

நடிகர் அஜித், சூர்யாவின் திரைப்படங்கள் ஒரே நாளில் வெளியாகி ரசிகர்களிடம் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பல ஆண்டுகளாக திரைத்துறையில் இருந்தும் தற்போதுதான் இரண்டாவது முறையாக இருவரின் படங்களும் ஒரேநாளில் வெளியாகியுள்ளன.
நடிகர் அஜித்தின் அட்டகாசம் திரைப்படமும் சூர்யாவின் அஞ்சான் திரைப்படமும் இன்று (நவ.28) மறுவெளியீடாகியுள்ளன.
இதற்கு முன்பாக அஜித்தின் ஆஞ்சநேயா திரைப்படமும் சூர்யாவின் பிதாமகன் திரைப்படம் ஒரே நாளில் வெளியாகி இருந்தன.
தற்போது, 22 ஆண்டுகள் கழித்து மீண்டும் இருவரது படங்களும் ஒரே நாளில் வெளியாகியுள்ளன.
நடிகர் சூர்யாவின் நல்ல படங்கள் எல்லாம் ஓடிடியில் வெளியாவதால், திரையரங்கில் மிகப்பெரிய வெற்றியை எதிர்நோக்கியுள்ளார்.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.