செய்திகள்

இரண்டாவது முறையாக மோதிக்கொள்ளும் அஜித் - சூர்யா!

நடிகர் அஜித் குமார், சூர்யாவின் மோதல் குறித்து...
Suriya and ajith kumar.
அஞ்சான் படத்தில் சூர்யா, அட்டகாசம் படத்தில் அஜித். படங்கள்: எக்ஸ் / சூர்யா, அஜித் ஃபேன்ஸ் கிளப்.
Updated on
1 min read

நடிகர் அஜித், சூர்யாவின் திரைப்படங்கள் ஒரே நாளில் வெளியாகி ரசிகர்களிடம் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பல ஆண்டுகளாக திரைத்துறையில் இருந்தும் தற்போதுதான் இரண்டாவது முறையாக இருவரின் படங்களும் ஒரேநாளில் வெளியாகியுள்ளன.

நடிகர் அஜித்தின் அட்டகாசம் திரைப்படமும் சூர்யாவின் அஞ்சான் திரைப்படமும் இன்று (நவ.28) மறுவெளியீடாகியுள்ளன.

இதற்கு முன்பாக அஜித்தின் ஆஞ்சநேயா திரைப்படமும் சூர்யாவின் பிதாமகன் திரைப்படம் ஒரே நாளில் வெளியாகி இருந்தன.

தற்போது, 22 ஆண்டுகள் கழித்து மீண்டும் இருவரது படங்களும் ஒரே நாளில் வெளியாகியுள்ளன.

நடிகர் சூர்யாவின் நல்ல படங்கள் எல்லாம் ஓடிடியில் வெளியாவதால், திரையரங்கில் மிகப்பெரிய வெற்றியை எதிர்நோக்கியுள்ளார்.

Summary

Actors Ajith and Suriya's films were released on the same day, surprising fans.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

surya
Suriya
ajithkumar
Re Release

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com