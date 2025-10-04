செய்திகள்

அருள்நிதியின் ராம்போ டிரைலர்!

ராம்போ டிரைலர் வெளியீடு...
அருள்நிதியின் ராம்போ டிரைலர்!
Published on
Updated on
1 min read

நேரடியாக ஓடிடி வெளியீடாகும் அருள்நிதியின் புதிய பட டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது.

இயக்குநர் முத்தையா இயக்கத்தில் நடிகர் அருள்நிதி நடிப்பில் குத்துச்சண்டையை மையமாக வைத்து உருவான ராம்போ திரைப்படம் அக். 10 ஆம் தேதி நேரடியாக சன் நெக்ஸ்ட் ஓடிடியில் வெளியாகிறது.

இதில், தன்யா ரவிச்சந்திரன், அபிராமி, விடிவி கணேஷ் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.

இந்த நிலையில், இப்படத்தின் டிரைலரை இன்று வெளியிட்டுள்ளனர். அருள்நிதி நடிப்பில் இறுதியாக வெளியான டிமாண்டி காலனி - 2 பெரிய வெற்றிப்படமானது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

actor arulnidhi's rambo movie trailer out now

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

muthaiah
Arulnidhi
Tanya Ravichandran

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com