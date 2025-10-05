செய்திகள்

தொடங்கியது பிக் பாஸ் 9: முதல் போட்டியாளர் திவாகர் - அரோரா!

பிக் பாஸ் சீசன் 9 நிகழ்ச்சி பிரமாண்டமாகத் தொடங்கியது. விஜய் சேதுபதி இந்த முறையும் நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்குகிறார்.
போட்டியின் தொடக்க நாளான இன்று (அக். 5) போட்டியாளர்கள் ஒவ்வொருவராக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் நுழைந்து வருகிறார்கள்.

திவாகர்

பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் முதல் போட்டியாளராக மருத்துவர் திவாகர் நுழைந்துள்ளார். சமூக வலைதளங்களில் பிரபலமான இவர், அடிப்படையில் தொழில்முறை (பிசியோதெரபி) மருத்துவர்.

அரோரா

இரண்டாவது போட்டியாளராக அரோரா சின்கிளேர் சென்றுள்ளார். மாடலிங் துறையைச் சேர்ந்த இவர், சமூக வலைதளப் பக்கங்களில் அதிகப்படியாக ரசிகர்களைக் கவர்ந்துள்ளார். புதுச்சேரியைச் சேர்ந்த இவர் தாவரவியலில் முதுகலை பட்டம் பெற்றவர். 21 வயதில் மாடலிங் துறையைத் தேர்வு செய்து, சில விளம்பரங்களிலும் நடித்துள்ளார்.

எஃப்.ஜே.

மூன்றாவது போட்டியாளராக ராப் பாடகர் எஃப் ஜே பிக் பாஸ் வீட்டில் நுழைந்துள்ளார். இவர் ஒரு பீட் பாக்ஸ் கலைஞர். விவசாயிகள் வாழ்க்கையை பிரதிபலிக்கும் விதமாக தனது பாடல்களை எழுதி பாடுவது இவரது தனித்துவமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

வி.ஜே. பார்வதி

பிக் பாஸ் வீட்டின் நான்காவது போட்டியாளராக வி.ஜே பார்வதி நுழைந்துள்ளார். யூடியுப் சேனலில் நிகழ்ச்சிகளை தொகுத்து வழங்கியதன் மூலம் பிரபலமான இவர், தற்போது சின்ன திரை பிரபலமாகவும் இருந்து வருகிறார்.

துஷார்

பிக் பாஸ் வீட்டின் 5 ஆவது போட்டியாளர் துஷார் ஜெயபிரகாஷ். தோற்றத்தில் கொரியனைச் சேர்ந்தவரைப் போல இருந்தாலும், தமிழ் கலாசாரத்தைச் சேர்ந்தவர். இவரின் பெற்றோர்கள் சிங்கப்பூரைச் சேர்ந்தவர்கள்.

நடிகனாக வேண்டும் என்ற கனவில், சினிமா துறைக்கான வாய்ப்புகளுக்காக முயற்சித்து வருகிறார். சிம்பு மற்றும் சிவகார்த்திகேயனின் மிகப் பெரிய ரசிகர்.

பிஸ்னஸ் மார்கெட்டிங் படித்து வேலை செய்துகொண்டிருந்த இவர், தற்போது பிக் பாஸ் போட்டியாளராகக் களமிறங்கியுள்ளார்.

கனி

6வது போட்டியாளர் கனி. குக் வித் கோமாளி சீசன் 2 போட்டியாளராகப் பங்கேற்று, அந்த சீசனின் வெற்றியாளராகத் தேர்வானவர். இயக்குநர் அகத்தியனின் மகள். சில படங்களில் நடித்துள்ளார். சின்ன திரை நிகழ்ச்சித் தொகுப்பாளராகவும் நன்கு அறியப்படுபவர்.

சபரி

7வது போட்டியாளர் சபரி. விஜய் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பான வேலைக்காரன் தொடரின் நாயகனாக நடித்தவர். தற்போது பொன்னி தொடரில் நடித்து பலதரப்பட்ட ரசிகர்களைக் கவர்ந்துள்ளார். சின்ன திரையில் இருந்து வெள்ளித்திரைக்குச் செல்லும் லட்சியத்தோடு பிக் பாஸ் வீட்டில் நுழைந்துள்ளார்.

