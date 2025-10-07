செய்திகள்

அரசனில் சிம்புவின் தோற்றம் இதுதான்!

சிம்புவின் புதிய தோற்றம்....
silamabarasan
நடிகர் சிலம்பரசன்
Published on
Updated on
1 min read

நடிகர் சிலம்பரசன் நடிக்கும் அரசன் படத்திற்கான அவரது தோற்றம் தெரிய வந்துள்ளது.

இயக்குநர் வெற்றி மாறன் இயக்கத்தில் நடிகர் சிம்பு மற்றும் வடசென்னையில் நடித்த சில நடிகர்கள் நடிக்கும் படத்திற்கு அரசன் எனப் பெயரிட்டுள்ளனர். இப்படமும் வடசென்னை காலக்கடத்துடன் தொடர்புடைய கதையாகவே உருவாகவுள்ளது.

இப்படத்தின் புரோமோ டீசர் தீபாவளி வெளியீடாக வெளியாகும் எனத் தெரிகிறது.

இந்த நிலையில், அரசன் படத்திற்காக நடிகர் சிம்பு இரண்டு தோற்றங்களில் நடிக்கிறார். இளம்வயது தோற்றத்திற்காக உடல் எடையைக் குறைத்து, தாடியுடன் நடிக்கிறார். 40-களில் இருக்கும் தோற்றம் உடல் எடை கூடியதாக இருக்கும் என கூறப்படுகிறது.

வெந்து தணிந்தது காடு திரைப்படத்தைத் தொடர்ந்து மீண்டும் இளம் தோற்றத்திற்கு சிம்பு மாறியுள்ளது அவரது ரசிகர்களிடம் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இதையும் படிக்க: அதிகம் வசூலித்த முதல் மலையாளப் படம்... லோகா சாதனை!

Summary

actor silambarasan's new look for arasan movie

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

STR
Silambarasan
Vetri Maaran

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com