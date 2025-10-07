பெலாரஸ் நாட்டில் சூர்யா - 46 படப்பிடிப்பு!

நடிகர் சூர்யா நடிக்கும் அவரது 46-வது படத்தின் படப்பிடிப்பு பெலாரஸில் நடைபெற்று வருகிறது.
நடிகர் தனுஷின் வாத்தி, துல்கர் சல்மானின் லக்கி பாஸ்கர் ஆகிய வெற்றி திரைப்படங்களின் இயக்குநர் வெங்கி அட்லுரி, சூர்யாவின் 46-வது படத்தை இயக்கி வருகிறார். நாக வம்சி தயாரிக்கிறார்.
இந்தப் புதிய படத்தில், நடிகைகள் மமிதா பைஜூ, ராதிகா சரத் குமார், ரவீனா டண்டன் ஆகியோர் பிரதான பாத்திரங்களில் நடிக்கிறார்கள்.
இந்த நிலையில், இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு தற்போது ஐரோப்பாவின் பெலாரஸ் நாட்டில் நடைபெற்று வருகிறதாம்.
இங்கு முக்கியமான காட்சிகள் எடுக்கப்பட்டு பின் மீண்டும் ஐதராபாத்தில் படப்பிடிப்பு துவங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
