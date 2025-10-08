செய்திகள்

அரசனில் இணையும் பிரபலங்கள்!

சிலம்பரசனின் அரசன் திரைப்படம் குறித்து...
நடிகர்கள் அமீர், சிம்பு, கிச்சா சுதீப்
நடிகர்கள் அமீர், சிம்பு, கிச்சா சுதீப்
Published on
Updated on
1 min read

நடிகர் சிலம்பரசன் நடிக்கும் அரசன் திரைப்படத்தின் நடிகர்கள் குறித்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இயக்குநர் வெற்றி மாறன் இயக்கத்தில் நடிகர் சிம்பு மற்றும் வடசென்னையில் நடித்த சில நடிகர்கள் நடிக்கும் படத்திற்கு அரசன் எனப் பெயரிட்டுள்ளனர். இப்படமும் வடசென்னை காலகட்டத்துடன் தொடர்புடைய கதையாகவே உருவாகவுள்ளது.

படப்பிடிப்புகான செட் அமைக்கும் பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன.

இந்த நிலையில், இப்படத்தின் புரோமோ அனிருத் பிறந்த நாளான அக். 16 ஆம் தேதி வெளியாகிறதாம். வடசென்னை படத்திற்கு சந்தோஷ் நாராயணன் இசையமைத்திருந்தார். ஆனால், அரசனுக்கு அனிருத் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

மேலும், இப்படத்தில் நடிகர் அமீரின் ராஜன் கதாபாத்திரம் இருக்கிறதாம். அதனால், அமீர் நடிக்கிறார். முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்க நடிகர்கள் உபேந்திரா, கிச்சா சுதீப்பிடம் பேச்சு வார்த்தை நடைபெற்று வருவதாகவும் கிச்சா சுதீப் ஒப்புக்கொள்வார் என்றும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

பிரபல நடிகர்கள் இப்படத்தில் இணைவதால் அரசன் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

இதையும் படிக்க: தந்தை அறிமுகமான நாளில் பைசனுடன் வரும் துருவ் விக்ரம்!

Summary

reports suggests actors ameer and kichcha sudeep will act in silambarasan's arasan movie

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

Silambarasan
Ameer
Vetri Maaran
kichcha sudeep

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com