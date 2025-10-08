செய்திகள்

கவின் - நயன்தாரா படத்தின் அப்டேட்!

கவின் - நயன்தாரா நடிக்கும் புதிய படம்...
கவின் - நயன்தாரா படத்தின் அப்டேட்!
Published on
Updated on
1 min read

நடிகர்கள் கவின், நயன்தாரா திரைப்படத்தின் அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது.

அறிமுக இயக்குநர் விஷ்ணு எடவன் இயக்கத்தில் நடிகர்கள் கவின், நயன்தாரா இருவரும் முன்னணி கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கும் திரைப்படம் உருவாகி வருகிறது.

இப்படத்தை விக்னேஷ் சிவன் மற்றும் 7 ஸ்டுடீயோஸ் நிறுவனங்கள் இணைந்து தயாரிக்கின்றன.

இந்த நிலையில், இப்படத்தின் புதிய அறிவிப்பு இன்று மாலை 5.04 மணிக்கு வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது படத்தின் பெயர் போஸ்டராக இருக்கலாம் எனத் தெரிகிறது.

Summary

actors kavin and nayanthara movie update

nayanthara
Kavin

