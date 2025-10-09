இறுதிக்கட்டத்தில் மெண்டல் மனதில் படப்பிடிப்பு!
இயக்குநர் செல்வராகவன் இயக்கிவரும் மெண்டல் மனதில் படப்பிடிப்பு இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது.
இயக்குநர் செல்வராகவன் இயக்கத்தில் நடிகர் ஜிவி பிரகாஷ் நடிப்பில் உருவாகும் மெண்டல் மனதில் திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு சென்னையில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.
காதல் திரைப்படமான இதில் ஜிவி பிரகாஷ் நாயகனாகவும் மோனிஷா மோகன், மாதுரி ஜெயின் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களிலும் நடிக்கின்றனர்.
கடந்த ஆண்டே துவங்கப்பட்ட இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு ஒவ்வொரு கட்டமாக நடைபெற்று வந்த நிலையில், தற்போது 4ஆம் கட்ட படப்பிடிப்பு துவங்கியுள்ளது.
ஆயிரத்தில் ஒருவன், மயக்கம் என்ன படங்களைத் தொடர்ந்து செல்வராகவன் - ஜிவி பிரகாஷ் இணைந்துள்ள படமென்பதால் எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
இதையும் படிக்க: கடவுள், காமம், கன்னியாஸ்திரி! மரியா - திரை விமர்சனம்
mental manadhil shoot starts again
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.