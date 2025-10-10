செய்திகள்

ஓடிடியில் நேரடியாக வெளியான அருள்நிதியின் ராம்போ!

அருள்நிதியின் ராம்போ திரைப்படம் ஓடிடியில் வெளியாகியுள்ளது.
ஓடிடியில் நேரடியாக வெளியான அருள்நிதியின் ராம்போ!
Published on
Updated on
1 min read

அருள்நிதி நாயகனாக நடித்துள்ள ராம்போ திரைப்படம், ஓடிடி தளத்தில் நேரடியாக இன்று(அக். 10) வெளியாகியுள்ளது.

இயக்குநர் முத்தையா இயக்கத்தில் நடிகர் அருள்நிதி நடிப்பில் குத்துச்சண்டையை மையமாக வைத்து உருவான திரைப்படம் ராம்போ.

இந்தப் படத்தில் தன்யா ரவிச்சந்திரன், அபிராமி, விடிவி கணேஷ் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.

மிகப் பெரிய வெற்றிப்படமான டிமாண்டி காலனி - 2 படத்துக்குப் பிறகு, நடிகர் அருள்நிதி ராம்போ படத்தில் நடித்துள்ளார். ராம்போ படத்துக்கு ஜிப்ரான் இசையமைத்துள்ளார்.

இயக்குநர் முத்தையா தன்னுடைய வழக்கமான பாணியைத் தவிர்த்து, நகர்ப்புற வாழ்க்கையை மையப்படுத்தி ராம்போ படத்தை எடுத்துள்ளார். இப்படத்துக்கு, ரசிகர்கள் சமூக ஊடகங்களில் கலவையான விமர்சனங்களையே பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

தற்போது, ராம்போ திரைப்படம் சன் நெக்ஸ்ட் ஓடிடி தளத்தில் காணக் கிடைக்கிறது.

இதையும் படிக்க: தெய்வீக வெற்றி: ரூ.500 கோடியை கடந்த காந்தாரா சாப்டர் 1!

Summary

The film Rambo, starring Arulnithi, was released directly on the OTT platform today (Oct. 10).

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

அருள்நிதி
Arulnidhi
ஓடிடி வெளியீடு
ott films

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com