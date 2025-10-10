பொன்ராம் இயக்கும் சண்முக பாண்டியனின் கொம்புசீவி: டீசர் தேதி!

நடிகர் சண்முக பாண்டியனின் கொம்புசீவி பட டீசர் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மறைந்த நடிகர் விஜயகாந்த்தின் மகன் சண்முக பாண்டியனை நாயகனாக வைத்து இயக்குநர் பொன்ராம் ’கொம்புவீசி’ என்கிற படத்தை இயக்கி வருகிறார்.
ஸ்டார் சினிமாஸ் தயாரிப்பில் உருவாகும் இந்தப் படம் உசிலம்பட்டியை மையமாக வைத்து உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
நகைச்சுவை கலந்த இக்கதையில், ரௌடியாக சண்முக பாண்டியன் நடித்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிகர் சரத்குமாரும் நாயகியாக தார்னிகாவும் நடித்துள்ளனர்.
’ஒன்ஸ் அபான் எ டைம் இன் உசிலம்பட்டி’ என்கிற டேக் லைனும் படத்தின் போஸ்டர்களில் குறிப்பிட்டுள்ளது கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
தார்னிகா நாட்டாமை படத்தில் டீச்சர் கதாபாத்திரத்தில் நடித்தவரின் மகள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்நிலையில், இந்தப் படத்தின் டீசர் நாளை (அக்.11) வெளியாகுமென படக்குழு தெரிவித்துள்ளது.
சண்முக பாண்டியனின் நடிப்பில் கடைசியாக வெளியான படைத் தலைவன் படம் சுமாரான வரவேற்பையே பெற்றது.
இயக்குநர் பொன்ராம் சிவகார்திகேயனுக்கு பல வெற்றிப் படங்களைக் கொடுத்தவர் என்பதால் மிகுந்த எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.