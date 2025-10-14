செய்திகள்

பதறும் வாழ்வு... பைசன் டிரைலர்!

பைசன் டிரைலர் வெளியானது...
நடிகர் துருவ்
Published on
Updated on
1 min read

நடிகர் துருவ் நடித்த பைசன் திரைப்படத்தின் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது.

இயக்குநர் மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் உருவான பைசன் திரைப்படத்தில் நடிகர்கள் துருவ் விக்ரம், அனுபமா பரமேஸ்வரேன் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.

இபடம் தீபாவளி வெளியீடாக அக். 17 ஆம் தேதி திரைக்கு வருகிறது.

இந்த நிலையில், பைசன் திரைப்படத்தின் டிரைலரை இன்று வெளியிட்டுள்ளனர். இதில், இடம்பெற்ற கபடி மற்றும் சண்டைக் காட்சிகள் படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை அதிகரிக்கச் செய்துள்ளது.

Summary

mari selvaraj's bison kaala maadan movie trailer out now

Pa Ranjith
mari selvaraj
Dhruv
bison

