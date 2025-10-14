பதறும் வாழ்வு... பைசன் டிரைலர்!

நடிகர் துருவ் நடித்த பைசன் திரைப்படத்தின் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது.
இயக்குநர் மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் உருவான பைசன் திரைப்படத்தில் நடிகர்கள் துருவ் விக்ரம், அனுபமா பரமேஸ்வரேன் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.
இபடம் தீபாவளி வெளியீடாக அக். 17 ஆம் தேதி திரைக்கு வருகிறது.
இந்த நிலையில், பைசன் திரைப்படத்தின் டிரைலரை இன்று வெளியிட்டுள்ளனர். இதில், இடம்பெற்ற கபடி மற்றும் சண்டைக் காட்சிகள் படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை அதிகரிக்கச் செய்துள்ளது.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.