காந்தா டிரைலர் எப்போது?

துல்கர் சல்மானின் காந்தா பட டிரைலர் குறித்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
தென்னிந்திய திரையுலகில் முன்னணி நடிகராக வலம் வரும், நடிகர் துல்கர் சல்மான், வித்தியாசமான வேடங்களில் தொடர்ந்து நடித்து வருவதன் மூலம் ரசிகர்களிடையே தனி கவனம் பெற்றுள்ளார்.
தற்போது, இயக்குநர் செல்வமணி செல்வராஜ் இயக்கத்தில், காந்தா படத்தில் துல்கர் நாயகனாக நடித்து முடித்துள்ளார். இது மறைந்த நடிகர் தியாகராஜ பாகவதரின் வாழ்க்கைக் கதையாக உருவாகியுள்ளது.
இப்படத்தின் டீசர் மற்றும் பாடல் வெளியாகி ரசிகர்களிடம் கவனம் பெற்றிருந்தது. தயாரிப்பு நிறுவனமும் காந்தாவை செப். 12 ஆம் தேதி வெளியீடாகத் திரைக்குக் கொண்டுவர திட்டமிட்டிருந்தனர். ஆனால், வெளியீடு ஒத்திவைக்கப்பட்டது.
இந்த நிலையில், இப்படத்தின் டிரைலர் தயாராகியுள்ளதாகவும் தீபாவளி வெளியீடாக இன்னும் சில நாள்களுக்குள் வெளியிடுவார்கள் எனத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
