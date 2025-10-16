அம்பேத்கர் பிறந்த ஊரில் முதலிரவு! ஆண்பாவம் பொல்லாதது டிரைலர்!

ரியோ ராஜின் ஆண்பாவம் பொல்லாதது படத்தின் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது.
ட்ரம்ஸ்டிக்ஸ் புரொடக்சன்ஸ் தயாரிப்பில் கலையரசன் தங்கவேல் இயக்கியுள்ள ஆண்பாவம் பொல்லாதது படத்தில் நாயகனாக ரியோ ராஜும் நாயகியாக மாளவிகா மனோஜும் நடித்துள்ளனர்.
குடும்பத் தலைவனான நாயகன் திருமணத்திற்குப் பின் சந்திக்கும் நெருக்கடிகளை நகைச்சுவை பாணியில் இப்படம் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிகிறது. இப்படத்துக்கு சித்து குமார் இசையமைத்துள்ளார்.
ஆண்பாவம் பொல்லாதது திரைப்படம் வருகிற அக். 31 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ள நிலையில், படத்தின் டிரைலரை இன்று வெளியிட்டுள்ளனர். திருமணத்திற்குப் பின் ஓர் ஆண் சந்திக்கும் உறவுச்சிக்கல்களை நகைச்சுவையாகவும் உணர்வுப்பூர்வமாகவும் காட்டிய காட்சிகள் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
ரியோ ராஜும், மாளவிகா மஜோஜும் இணைந்து நடித்த ஜோ ரசிகர்களிடம் வரவேற்பைப் பெற்றிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.