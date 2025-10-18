செய்திகள்

பாசில் ஜோசப், டோவினோ தாமஸ், வினித் ஸ்ரீனிவாசன் கூட்டணி... அதிரடி பட டீசர்!

பாசில் ஜோசப், டோவினோ தாமஸின் புதிய படத்தின் டீசர் பற்றி...
Basil Joseph ,Tovino Thomas, Vineeth Sreenivasan
பாசில் ஜோசப், வினித் ஸ்ரீனிவாசன், டோவினோ தாமஸ். படம்: எக்ஸ் / பாசில் ஜோசப்
பாசில் ஜோசப், டோவினோ தாமஸ், வினித் ஸ்ரீனிவாசன் ஆகியோர் நடிப்பில் புதிய படம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதிரடி எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்தப் படத்தின் தலைப்பு டீசர் வெளியாகி மக்களிடையே சுவாரசியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

டாக்டர் அனந்து, பாசில் ஜோசப் தயாரிப்பில் பால்சன் சகாரியா, அருண் அனிருதன் எழுத்தில் இந்தப் படம் உருவாகியுள்ளது.

இந்தப் படத்தை அருண் அனிருதன் இயக்கி வருகிறார். இதற்கான படப்பிடிப்பு விரைவில் வெளியாகுமென அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மலையாளத்தில் பிரபல நடிகர்களாக இருக்கும் பாசில் ஜோசப், டோவினா தாமஸ், வினித் ஸ்ரீனிவாசன் நடிப்பதால் படம் குறித்த எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்து வருகிறது.

குறிப்பாக பாசில் ஜோசப் நடிக்கும் படங்கள் எல்லாமே ஹிட் அடித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

சமீபத்தில் மிகப்பெரிய வெற்றியடைந்த லோகா படத்தில் டோவினோ தாமஸ் கௌரவ தோற்றத்தில் நடித்திருந்தார்.

A new film starring Basil Joseph, Tovino Thomas, and Vineeth Sreenivasan has been announced.

