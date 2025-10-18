செய்திகள்

கென் கருணாஸ் படத்தில் ஜி.வி.பிரகாஷ்!

கென் கருணாஸ் இயக்கும் முதல் படம் குறித்து...
கென் கருணாஸ் படத்தில் ஜி.வி.பிரகாஷ்!
கென் கருணாஸ், ஜி.வி.பிரகாஷ். படங்கள்: எக்ஸ் / பார்வதா என்டர்டெயின்மென்ட்ஸ்.
Published on
Updated on
1 min read

நடிகர் கருணாஸின் மகன் கென் கருணாஸ் இயக்குநராக அறிமுகமாகிறார்.

அவரே நாயகனாக நடிக்கும் இந்தப் படத்தில் இசையமைப்பாளர் ஜி.வி.பிரகாஷ் இணைந்துள்ளார்.

அம்பாசமுத்திரம் அம்பானி, நெடுஞ்சாலை படங்களின் மூலம் குழந்தை நட்சத்திரமாக திரைக்கு அறிமுகமானவர் கென் கருணாஸ்.

இயக்குநர் வெற்றி மாறன் - தனுஷ் கூட்டணியில் உருவான அசுரன் திரைப்படம் அவருக்குத் திருப்புமுனையாக அமைந்தது.

அப்படத்தைத் தொடர்ந்து விடுதலை - 2 படத்திலும் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார். இதற்கிடையே, தனுஷின் திருச்சிற்றம்பலம் படத்தில் உதவி இயக்குநராக பணியாற்றி அனுபவம் பெற்றார்.

தானே இயக்கி நடிக்கும் முதல் படத்தினை பார்வதா என்டர்டெயின்மென்ட் கருப்பையா தயாரிக்கிறார்.

இப்படத்திற்கு ‘காதலன்’ எனப் பெயரிட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. மேலும், இப்படத்தில் சுராஜ் வெஞ்சரமூடு மற்றும் ஸ்ரீதேவி, அனிஷ்மா உள்ளிட்டோர் நடித்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், இசையமைப்பாளராக ஜி.வி.பிரகாஷ் இணைந்துள்ளதை, புரோமோ விடியோவாக வெளியிட்டு படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

Summary

Actor Karunas' son Ken Karunas is making his directorial debut. He is playing the lead role in this film, which also features music composer G.V. Prakash.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

GV prakash
music composer
Ken
GV Prakash Kumar

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com