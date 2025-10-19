செய்திகள்

ரசிகர்களைக் கவர்ந்த டியூட் சரத் குமார்!

சரத் குமார் காட்சிகள் கவனம் பெற்றுள்ளன...
பிரதீப் ரங்கநாதன், மமிதா பைஜூ, சரத் குமார்
டியூட் திரைப்படத்தில் நடிகர் சரத் குமார் ரசிகர்களைக் கவர்ந்துள்ளார்.

இயக்குநர் கீர்த்தீஸ்வரன் இயக்கத்தில் நடிகர் பிரதீப் ரங்கநாதன், மமிதா பைஜூ நடித்த டியூட் திரைப்படம் ரசிகர்களிடம் வரவேற்பைப் பெற்றதுடன் நம்ப முடியாத அளவிற்கு பெரிய வசூலையும் செய்து வருகிறது.

உச்ச நட்சத்திரங்களுக்கு இணையாக முதல் நாளிலேயே பிரதீப் ரூ. 22 கோடி வரை வசூலித்திருப்பது அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

மேலும், இப்படத்தில் நடிகர் சரத் குமார், பிரதீப்பின் மாமாவாக நடித்துள்ளார். இவரின் நகைச்சுவைக் காட்சிகள் ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று, அவரைக் கொண்டாட வைத்திருக்கிறது.

பலரும் சரத் குமாரை இப்படி பார்த்து நீண்ட நாள்கள் ஆகிவிட்டன என கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். இதனால், சரத் குமாருக்கு 3பிஎச்கேவை தொடர்ந்து வெற்றிகரமான கதாபாத்திரமாக இப்படம் அமைந்துள்ளது.

இதையும் படிக்க: தொடர் வெற்றியில் மாரி செல்வராஜ்!

