சம்யுக்தா மேனனின் பான் இந்திய திரைப்படம்..! முதல் பார்வை போஸ்டர்!

நடிகை சம்யுக்தா மேனனின் புதிய படத்தின் முதல் பார்வை போஸர் வெளியாகியுள்ளது.
தி பிளாக் கோல்டு எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்தப் படம் பான் இந்திய திரப்படமாக உருவாகியுள்ளது.
ஹாஸ்யா மூவிஸ், மாகந்தி இணைந்து தயாரிக்கும் இந்தப் படத்தினை யோகேஷ் கேஎம்சி இயக்குகிறார்.
மலையாளம், தெலுங்கில் பிரபல நடிகையாக இருக்கும் சம்யுக்தா மேனன் தமிழில் வாத்தி படத்தில் கடைசியாக நடித்திருந்தார்.
தற்போது, லோகேஷ் கனகராஜ் எழுத்தில் உருவாகும் பென்ஸ் படத்திலும் நடித்து வருகிறார். இன்னும் சில பெயரிடப்படாத தெலுங்குப் படங்களிலும் நடித்து வருகிறார்.
இந்நிலையில், தீபாவளி வாழ்த்துகளுடன் இந்தப் படத்தின் முதல்பார்வை போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது.
