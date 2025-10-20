செய்திகள்

காந்தா புதிய வெளியீட்டுத் தேதி!
துல்கர் சல்மானின் காந்தா திரைப்படத்தின் புதிய வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இயக்குநர் செல்வமணி செல்வராஜ் இயக்கத்தில், காந்தா படத்தில் துல்கர் நாயகனாக நடித்து முடித்துள்ளார். இது மறைந்த நடிகர் தியாகராஜ பாகவதரின் வாழ்க்கைக் கதையாக உருவாகியுள்ளது.

தியாகராஜா பாகவதர் எப்படி சினிமாவில் தன்னை நிலைநிறுத்தினார். பின், எப்படி வீழ்ந்தார் என்கிற கதையில் சமுத்திரக்கனி, பாக்யஸ்ரீ போஸ் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

இப்படம் செப்டம்பர் மாத வெளியீடாகத் திரைக்கு வர இருந்த நிலையில் தள்ளிச்சென்றது.

இந்த நிலையில், இப்படம் வருகிற நவ. 14 அன்று வெளியாகும் என அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

