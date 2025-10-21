செய்திகள்

ப்ரண்ட்ஸ் மறுவெளியீட்டுத் தேதி!

ப்ரண்ட்ஸ் திரைப்படத்தின் மறுவெளியீட்டுத் தேதி...
நடிகர்கள் விஜய், சூர்யா நடிப்பில் வெளியான ப்ரண்ட்ஸ் திரைப்படம் மறுவெளியீடாகிறது.

இயக்குநர் சித்திக் இயக்கத்தில் நடிகர்கள் விஜய், சூர்யா, வடிவேலு உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் உருவான ப்ரண்ட்ஸ் திரைப்படம் மிகப்பெரிய வரவேற்பைப் பெற்று வணிக வெற்றிப்படமானது.

இப்படத்தில் இடம்பெற்ற வடிவேலுவின் நகைச்சுவைக் காட்சிகள் இன்றும் பெரிதாக ரசிக்க வைப்பவை.

இந்த நிலையில், இத்திரைப்படத்தை 4கே தரத்தில் தொழில்நுட்ப மேம்பாடு செய்து வருகிற நவம்பர் 21 ஆம் தேதி திரைக்குக் கொண்டு வருவதாகத் தயாரிப்பு நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.

