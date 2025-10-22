செய்திகள்

வெளியான காந்தா படத்தின் கண்மணி நீ பாடல்.
துல்கர் சல்மானின் காந்தா திரைப்படத்தின் ’கண்மணி நீ’ பாடல் வெளியாகியுள்ளது.

இயக்குநர் செல்வமணி செல்வராஜ் இயக்கத்தில், காந்தா படத்தில் துல்கர் நாயகனாக நடித்து முடித்துள்ளார்.

இது மறைந்த நடிகர் தியாகராஜ பாகவதரின் வாழ்க்கைக் கதையாக உருவாகியுள்ளது.

மேலும், இந்தப் படத்தில் சமுத்திரக்கனி, பாக்யஸ்ரீ போஸ் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

காந்தா திரைப்படம் வருகிற நவ. 14 அன்று வெளியாகும் என அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்படத்துக்கு ஜானு சந்தர் இசையமைத்துள்ளார்.

இந்த நிலையில், இந்தப் படத்தில் இடம் பெற்றுள்ள ‘கண்மணி நீ’ பாடல் இணையத்தில் வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது.

