நடிகை மனோரமாவின் மகன் பூபதி காலமானார்!

நடிகர் பூபதி மறைவு...
boopathy
பூபதி (பழைய புகைப்படம்)
Published on
Updated on
1 min read

நடிகை மனோரமாவின் மகன் பூபதி உடல் நலக்குறைவால் காலமானார்.

நடிகை மனோரமாவின் ஒரே மகனான பூபதி குடும்பம் ஒரு கதம்பம் படத்தில் நடிகராக அறிமுகமானார். தொடர்ந்து, சில படங்களில் நடித்தவருக்கு பெரிய வெற்றிகள் கிடைக்கவில்லை. இதற்கிடையே, மதுப்பழக்கமும் இருந்ததால் சினிமாவில் நடிக்க முடியாத சூழலும் உருவானதாகக் கூறப்படுகிறது.

இந்த நிலையில், நடிகர் பூபதி (70) உடல் நலக்குறையால் இன்று காலை சென்னையில் உயிரிழந்தார். இவரது மறைவிற்கு திரைத்துறையினர் இரங்கல்களைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

தன் தாய் மனோரமா, மனைவி, குழந்தையுடன் பூபதி (பழைய புகைப்படம்)
தன் தாய் மனோரமா, மனைவி, குழந்தையுடன் பூபதி (பழைய புகைப்படம்)

இவரின் உடல் பொதுமக்கள் அஞ்சலிக்காக நீலகண்ட மேத்தா தெரு, தி. நகர் இல்லத்தில் வைக்கப்படும் என்றும் இறுதிச் சடங்கு நாளை (அக். 24) மதியம் 3 மணிக்கு மேல் கண்ணம்மா பேட்டை மயானத்தில் நடைபெறும் என்றும் குடும்பத்தினர் கூறியுள்ளனர்.

Summary

veteren actor manorama's son boopathy died today

