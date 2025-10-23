செய்திகள்

பைசன் வசூல் அறிவிப்பு!

பைசன் வசூல் குறித்து...
நடிகர் துருவ்
நடிகர் துருவ்
Published on
Updated on
1 min read

மாரி செல்வராஜின் பைசன் திரைப்பட வசூல் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நடிகர் துருவ் - இயக்குநர் மாரி செல்வராஜ் கூட்டணியில் உருவான பைசன் திரைப்படம் தீபாவளி வெளியீடாகத் தமிழகத்தில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று ரசிகர்களிடம் பாராட்டுகளைப் பெற்றுள்ளது.

இதனால், பல பகுதிகளிலும் ஹவுஸ்ஃபுல் காட்சிகளாக படம் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. மேலும், கூடுதல் திரைகளும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்த நிலையில், இப்படம் உலகளவில் தமிழ் மொழியில் மட்டும் ரூ. 35 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்துள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளனர்.

இப்படம் வருகிற வெள்ளிக்கிழமையன்று தெலுங்கிலும் வெளியாகவுள்ளதால் அங்கும் கணிசமானத் தொகையை வசூலிக்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Summary

bison movie collected more than 35 crores in worldwide

Pa Ranjith
mari selvaraj
Dhruv
bison

