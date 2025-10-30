செய்திகள்

காந்தா படத்தின் புதிய பாடல் வெளியீடு!

“ரேஜ் ஆஃப் காந்தா” எனும் புதிய பாடல் வெளியாகியுள்ளது குறித்து...
ரேஜ் ஆஃப் காந்தா பாடல் வெளியாகியுள்ளது
ரேஜ் ஆஃப் காந்தா பாடல் வெளியாகியுள்ளது
Published on
Updated on
1 min read

நடிகர் துல்கர் சல்மானின் ‘காந்தா’ திரைப்படத்தின் ‘ரேஜ் ஆஃப் காந்தா’ எனும் புதிய பாடல் வெளியாகியுள்ளது.

இயக்குநர் செல்வமணி செல்வராஜ் இயக்கத்தில், நடிகர் துல்கர் சல்மான் கதாநாயகனாக நடித்துள்ள புதிய திரைப்படம் “காந்தா”. இப்படம், மறைந்த நடிகர் தியாகராஜ பாகவதரின் வாழ்க்கையை மையமாகக் கொண்டு உருவாகியுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

நடிகர்கள் சமுத்திரகனி, பாக்ய ஸ்ரீ போஸ், ரானா டகுபதி ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ள இப்படத்துக்கு, ஜானு சந்தர் இசையமைத்துள்ளார்.

இந்தப் படத்தின், ‘கண்மணி நீ’ எனும் முதல் பாடல் கடந்த சில நாள்களுக்கு முன்பு வெளியாகி ரசிகர்களிடையே மிகுந்த வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

காந்தா திரைப்படம் வரும் நவம்பர் 14 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ள நிலையில், இப்படத்தின் “ரேஜ் ஆஃப் காந்தா” எனும் புதிய பாடலை, படக்குழுவினர் இன்று (அக். 30) வெளியிட்டுள்ளனர்.

இதையும் படிக்க: விக்ரம் - 63 திரைப்படம் அறிவிப்பு!

Summary

The song "Rage of Kaantha" from actor Dulquer Salmaan's film Kaantha has been released.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தமிழ் சினிமா
பாடல்
துல்கர் சல்மான்
வெளியீடு
மலையாள சினிமா
kaantha
மலையாள நடிகர்

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com