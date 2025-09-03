செய்திகள்

ரூ.100 கோடி அல்ல, அதற்கும் அதிகமாக வசூலித்த லோகா: அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு!

லோகா திரைப்படத்தின் வசூல் குறித்து...
Lokah Film Kalyani Priyadharsan
லோகா படத்தில் கல்யாணி பிரியதர்ஷன்...படம்: எக்ஸ் / துல்கர் சல்மான்.
Published on
Updated on
1 min read

லோகா திரைப்படத்தின் வசூல் ரூ.100 கோடிக்கும் அதிகமென படக்குழு அதிகாரபூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

நடிகை கல்யாணி பிரியதர்ஷிணி நடிப்பில் வெளியான லோகா திரைப்படம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது.

மலையாளத்தில் ஓணம் திருவிழாவையொட்டி திரைக்கு வந்துள்ள 'லோகா' திரைப்படம் மலையாளம் மட்டுமல்லாது தமிழ் ரசிகர்களிடமும் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.

துல்கர் சல்மான் தயாரிப்பில் டோமினிக் அருண் இயக்கத்தில் சூப்பர்ஹீரோ கதையாக உருவான இப்படம் வசூலில் அசத்தி வருகிறது.

எதிர்பாராத அளவிற்கு லோகாவுக்கு நல்ல விமர்சனங்களும் பாராட்டுகளும் கிடைத்து வருவதால் தமிழகத்திலும் இப்படத்திற்கு கூடுதல் திரைகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்நிலையில், இந்தப் படம் உலகம் முழுவதும் ரூ.101 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்துள்ளதாகப் படக்குழு தெரிவித்துள்ளது.

Summary

The film crew has officially announced that the collection of the movie Loka has crossed Rs. 100 crore.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

official clarification
Kalyani Priyadarshan
Dulqar salman

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com