செய்திகள்

காவ காடே... தண்டகாரண்யம் படத்தின் பாடல் வெளியீடு!

தண்டகாரண்யம் படத்தின் பாடல் வெளியீடு குறித்து...
Song poster of the movie Thandakaranyam.
தண்டகாரண்யம் படத்தின் பாடல் போஸ்டர். படம்: எக்ஸ் / நீலம் புரடக்‌ஷன்ஸ்.
Published on
Updated on
1 min read

தண்டகாரண்யம் படத்தில் இருந்து ‘காவ காடே’ எனும் பாடல் வெளியாகியுள்ளது.

கலையரசன், தினேஷ் நடித்துள்ள தண்டகாரண்யம் படத்தின் மீது எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்து வருகிறது.

இரண்டாம் உலகப்போரின் கடைசிகுண்டு படத்தை இயக்கிய அதியன் ஆதிரை தண்டகாரண்யம் திரைப்படத்தை இயக்கியுள்ளார்.

நீண்ட நாள்களாக தயாரிப்பிலிருந்த இப்படம் தற்போது வெளியீட்டிற்குத் தயாராகியுள்ளது.

இப்படத்திற்கு ஜஸ்டின் பிரபாகர் இசையமைக்க, பிரதீப் காளிராஜா ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளார். 

காவல்துறை அராஜகத்தைப் பேசும் கதையாக இப்படம் உருவாகியிருக்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

வருகிற செப். 19 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என தயாரிப்பாளர் பா. இரஞ்சித் அறிவித்துள்ளார்.

அமரன்கள் செய்த அநீதிகளைப் பேசும் தண்டகாரண்யம் எனும் போஸ்டர் மிகுந்த சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.

இந்நிலையில், ‘காவ காடே’ எனும் பாடல் வெளியாகியுள்ளது.

Summary

The song 'Kaava Kaade' from the movie Dhandakaranyam has been released.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

Riythvika
Kalaiyarasan
Dinesh
Thandakaaranyam

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com