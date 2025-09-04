செய்திகள்

டிக்கெட் முன்பதிவில் மதராஸியைப் பின்னுக்குத் தள்ளிய கான்ஜுரிங்!

மதராஸியின் முன்பதிவு மந்தம்...
டிக்கெட் முன்பதிவில் மதராஸியைப் பின்னுக்குத் தள்ளிய கான்ஜுரிங்!
Published on
Updated on
1 min read

சிவகார்த்திகேயனின் மதராஸி திரைப்படத்தின் முன்பதிவைவிட கான்ஜுரிங் படத்திற்கு டிக்கெட்கள் வேகமாக விற்பனையாகி வருகின்றன.

நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் இயக்குநர் ஏ. ஆர். முருகதாஸ் கூட்டணியில் உருவான மதராஸி திரைப்படம் நாளை (செப்.5) திரைக்கு வருகிறது. இப்படத்துடன் பிரபலமான ஹாலிவுட் பேய்ப்படத் தொடரான கான்ஜுரிங் - 4 திரைப்படமும் வெளியாகிறது.

இந்த நிலையில், சென்னையில் மதராஸியும் கான்ஜுரிங்கும் வெளியாகும் சில மல்டிபிளக்ஸ் திரைகளில் மதராஸி படத்திற்கான டிக்கெட் முன்பதிவைவிட கான்ஜுரிங் படத்திற்கே அதிக டிக்கெட்கள் முன்பதிவு செய்யப்பட்டு வருகின்றன.

அமரன் போன்ற மிகப்பெரிய வெற்றிப்படத்தைக் கொடுத்த சிவகார்த்திகேயனின் மதராஸி பெரிய புரமோஷன்கள் இல்லாமல் வெளியாவதாலும் கான்ஜுரிங் ரசிகர்களாலும் இந்த டிக்கெட் முன்பதிவு மாற்றங்கள் நடைபெற்றுள்ளதாகத் தெரிகிறது.

இதையும் படிக்க: எஸ்டிஆர் - வெற்றி மாறன்... அப்டேட் கொடுத்த தயாரிப்பாளர் தாணு!

Summary

Conjuring Bookings are greater than sivakarthikeyan's Madharaasi

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

Sivakarthikeyan
madharasi

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com