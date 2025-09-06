செய்திகள்

செல்வராகவனின் அடுத்த படம்!

இயக்குநர் செல்வராகவனின் அடுத்த படத்தின் தலைப்பு மற்றும் முதல்பார்வையை நடிகர் தனுஷ் நாளை வெளியிடுகிறார்.
இயக்குநர் செல்வராகவனின் அடுத்த படத்தின் முதல்பார்வையை நடிகர் தனுஷ் வெளியிடுகிறார்.

இயக்குநரும் நடிகருமான செல்வராகவனின் அடுத்த படத்தின் தலைப்பு மற்றும் முதல்பார்வையை நடிகர் தனுஷ் நாளை காலை 11 மணிக்கு வெளியிடவுள்ளார்.

விஜயா சதீஷ் தயாரிக்கும் இந்தப் படத்தை டென்னிஸ் மஞ்சுநாத் இயக்குகிறார்.

மேலும், செல்வராகவன் நடிக்கும் இந்தப் படத்தில் நடிகை கௌசல்யா, ஒய்.ஜி.மகேந்திரன், மைம் கோபி, சதீஷ் ஆகியோரும் நடிக்கின்றனர்.

