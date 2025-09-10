இட்லி கடை: சமுத்திரக்கனியின் அறிமுக போஸ்டர்!

இட்லி கடை படத்தில் நடிகர் சமுத்திரக்கனியின் அறிமுக போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது.
நடிகர் தனுஷ் இயக்கிய இட்லி கடை படம் வரும் அக்.1ஆம் தேதி வெளியாகவிருக்கிறது.
இட்லி கடை படத்தினை நடிகர் தனுஷ் அவரே இயக்கி கதாநாயகனாகவும் நடித்துள்ளார்.
இப்படத்தில், நடிகர் அருண் விஜய், நடிகை நித்யா மெனன் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
படக்குழு அரசுப் பேருந்துகள், ஆட்டோக்கள், பொதுமக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களில் இட்லி கடை போஸ்டரை ஒட்டி புரமோஷன் செய்து வருகிறார்கள்.
இந்நிலையில், சமுத்திரக்கனி மாரிசாமி எனும் கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.