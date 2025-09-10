செய்திகள்

இட்லி கடை: சமுத்திரக்கனியின் அறிமுக போஸ்டர்!

இட்லி கடை படத்தில் சமுத்திரக்கனியின் போஸ்டர் குறித்து...
Samuthirakani in Idli kadai poster.
சமுத்திரக்கனியின் போஸ்டர். படம்: எக்ஸ் / தனுஷ்.
Published on
Updated on
1 min read

இட்லி கடை படத்தில் நடிகர் சமுத்திரக்கனியின் அறிமுக போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது.

நடிகர் தனுஷ் இயக்கிய இட்லி கடை படம் வரும் அக்.1ஆம் தேதி வெளியாகவிருக்கிறது.

இட்லி கடை படத்தினை நடிகர் தனுஷ் அவரே இயக்கி கதாநாயகனாகவும் நடித்துள்ளார்.

இப்படத்தில், நடிகர் அருண் விஜய், நடிகை நித்யா மெனன் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

படக்குழு அரசுப் பேருந்துகள், ஆட்டோக்கள், பொதுமக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களில் இட்லி கடை போஸ்டரை ஒட்டி புரமோஷன் செய்து வருகிறார்கள்.

இந்நிலையில், சமுத்திரக்கனி மாரிசாமி எனும் கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்.

Summary

Actor Samuthirakani's debut poster in the film Idli Kadai has been released.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தனுஷ்
சமுத்திரக்கனி
dhanush
Samuthirakani
nithya menon
இட்லி கடை
idli kadai

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com