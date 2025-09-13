செய்திகள்

ஜீத்து ஜோசப்பின் மிராஜ் டிரைலர்!

நடிகர் ஆசிப் அலியின் புதிய பட டிரைலர் குறித்து...
Miraj trailer
மிராஜ் படத்தின் போஸ்டர். படம்: எக்ஸ் / இ4 என்டர்டெயின்மென்ட்ஸ்.
Published on
Updated on
1 min read

பிரபல மலையாள இயக்குநர் ஜீத்து ஜோசப் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள மிராஜ் படத்தின் டிரைலர் வெளியாகி கவனம் ஈர்த்துள்ளது.

இந்தப் படத்தில் நடிகர் ஆசிப் அலியுடன் நடிகை அபர்ணா பாலமுரளி முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளார்கள்.

பிரபல மலையாள இயக்குநர் ஜீத்து ஜோசப் இயக்கத்தில் ஆசிப் அலி நடித்துவந்த மிராஜ் படத்தின் படப்பிடிப்பு 48 நாள்களில் நிறைவடைந்ததாக இயக்குநர் தனது முகநூல் பக்கத்தில் தெரிவித்திருந்தார்.

மிராஜ் படத்தின் தலைப்புக்கு கீழே ‘அருகில் வரும்போது மறைந்துவிடும்’ எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

ஓணம் வாழ்த்துகளுடன் இந்தப் படம் வரும் செப்.19ஆம் தேதி வெளியாகுமென படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

இந்நிலையில், படத்தின் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது. த்ரில்லர் படமாக உருவாகியுள்ள இந்தப் படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

Summary

The trailer of the film Miraj, directed by famous Malayalam director Jeethu Joseph, has been released and has attracted attention.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

trailer
Aparna Balamurali
Jeethu Joseph
Asif Ali

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com