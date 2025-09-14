செய்திகள்

ஓடிடியிலும் வரவேற்பைப் பெறும் சையாரா!

சையாரா படத்தின் ஓடிடி வெளியீடு குறித்து...
saiyaara poster
சையாரா படத்தின் போஸ்டர்படம்: எக்ஸ் / நெட்பிளிக்ஸ்
Published on
Updated on
1 min read

மோஹித் சூரி இயக்கத்தில் வெளியாகிய சையாரா எனும் திரைப்படம் தற்போது ஓடிடியிலும் வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது.

யஷ் ராஜ் ஃபிலிம்ஸ் தயாரிப்பில் மோஹித் சூரி இயக்கத்தில் பாலிவுட் திரைப்படம் சையாரா கடந்த ஜூலை 18ஆம் தேதி வெளியாகியது.

அறிமுக நாயகன் அஹான் பாண்டே, நாயகியாக அனீத் பட்டா நடித்துள்ளார்கள்.

கொரியன் திரைப்படமான எ மொமண்ட் டூ ரிமம்பர் என்ற படத்தை தழுவி இந்தப் படம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

நல்ல வரவேற்பைப் பெற்ற இந்தப் படம் ரூ.577 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்தது.

இந்நிலையில், நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடியில் கடந்த செப்.12ஆம் தேதி வெளியாகியது. இதிலும் இந்தப் படத்துக்கு வரவேற்பு இருப்பதாக சமூக வலைதளங்களில் பேசி வருகிறார்கள்.

saiyaara poster
சையாரா படத்தின் போஸ்டர்படம்: எக்ஸ் / நெட்பிளிக்ஸ்
Summary

The film Saiyaara, directed by Mohit Suri, is currently receiving a lot of attention on OTT.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

hindhi
OTT
ஓடிடி
ஹிந்தி

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com