வேடுவன் இணையத் தொடர்!

நடிகர் கண்ணா ரவி நடித்துள்ள வேடுவன் என்ற புதிய இணையத் தொடரில் நடித்துள்ளார்.
ஸ்ரீநிதி தயாரித்துள்ள இந்தத் தொடரை இயக்குநர் பவன் இயக்கியுள்ளார்.
ரைஸ் ஈஸ்ட் என்டர்டெயின்மென்ட் ஜீ 5 இணைந்து இந்தப் படத்தைத் தயாரித்துள்ளது.
சஞ்சீவ், கண்ணா ரவி, ஐஸ்வர்யா ரகுபதி முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளார்கள்.
கைதி, கூலி படத்தில் நடித்து கண்ணா ரவி பிரபலமானவராக அறியப்படுகிறார்.
இந்த இணையத் தொடர் ஜீ5 ஓடிடியில் வரும் அக்.10ஆம் தேதி வெளியாக இருக்கிறது.
