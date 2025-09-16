மீனா பிறந்த நாளில் த்ரிஷ்யம் 3 போஸ்டர்!

நடிகை மீனா பிறந்த நாளில் த்ரிஷ்யம் 3 படத்தின் போஸ்டரை வெளியிட்டு, இயக்குநர் ஜீத்து ஜோசப் தனது வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துள்ளார்.
த்ரிஷ்யம் 3 திரைப்படம் இந்த மாதம் வெளியாகுமென கடந்த ஜனவரியில் தெரிவிக்கப்பட்டு இருந்தது.
இயக்குநர் ஜீத்து ஜோசப் இயக்கத்தில் நடிகர் மோகன்லால் நடிப்பில் திரில்லர் வகையில் உருவான ‘த்ரிஷ்யம்’ , ‘த்ரிஷ்யம் 2’ ஆகிய திரைப்படங்களின் மாபெரும் வெற்றியடைந்தன.
இந்தப் படத்தினை தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி மொழிகளில் ரீமேக் செய்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஆசீர்வாத் சினிமாஸ் தயாரிப்பில் உருவாகும் த்ரிஷ்யம் 3 குறித்து ரசிகர்கள் மிகுந்த எதிர்பார்ப்பில் இருக்கின்றனர்.
இந்நிலையில், நடிகை மீனாவின் பிறந்த நாளில் த்ரிஷ்யம் 3 படத்தின் போஸ்டரை வெளியிட்டு, இயக்குநர் ஜீத்து ஜோசப், “பிறந்த நாள் வாழ்த்துகள் மை டியர் மீனா” எனக் கூறியுள்ளார்.
அந்தப் போஸ்டரில் எங்களது ராணிக்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்துகள் எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.