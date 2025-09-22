திரிஷ்யம் - 3 படப்பிடிப்பு துவக்கம்!

நடிகர் மோகன்லால் நடிக்கும் திரிஷ்யம் - 3 திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு துவங்கியுள்ளது.
இயக்குநர் ஜித்து ஜோசப் இயக்கத்தில் நடிகர் மோகன்லால் நடிப்பில் திரில்லர் வகையில் உருவான ‘திரிஷ்யம்’, ‘திரிஷ்யம் 2’ ஆகிய படங்கள் வசூல் ரீதியாகவும், விமர்சன ரீதியாகவும் மாபெரும் வெற்றி பெற்றன.
இந்த படம் தமிழில் நடிகர் கமல்ஹாசன் நடிப்பில் பாபநாசம் என்ற பெயரில் வெளியாகி வரவேற்பை பெற்றது. தொடர்ந்து, ஹிந்தி, சீன மொழிகளிலும் வெளியாகி ரசிகர்களை கவர்ந்து வருகின்றது.
இந்நிலையில், திரிஷ்யம் 3-ஆம் பாகத்திற்கான படப்பிடிப்பு இன்று பூஜையுடன் துவங்கியுள்ளது.
இதில், மோகன்லால் மற்றும் இயக்குநர் ஜித்து ஜோசஃப் உள்ளிட்டோர் கலந்துகொண்டனர். படப்பிடிப்பு தொடுபுழாவில் நடைபெறுகிறது.
இதையும் படிக்க: 38,000 பாடல்கள்... பாடகரின் மறைவால் ஸ்தம்பித்த அசாம்!
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.