செய்திகள்

தாதா சாகேப் பால்கே விருது பெற்றார் மோகன் லால்!

நடிகர் மோகன் லால் தாதா சாகேப் பால்கே விருது பெற்றுள்ளது குறித்து...
குடியரசுத் தலைவரிடம் விருது பெறும் மோகன் லால்
குடியரசுத் தலைவரிடம் விருது பெறும் மோகன் லால்படம் / நன்றி - டிடி நேஷனல்
Published on
Updated on
1 min read

வாழ்நாள் சாதனைக்கான தாதா சாகேப் பால்கே விருதை மலையாள நடிகர் மோகன்லால் இன்று (செப். 23) பெற்றுக்கொண்டார்.

71 வது தேசிய திரைப்பட விருதுகள் வழங்கும் விழா தில்லியில் உள்ள விஞ்ஞான் பவனில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில், தேசிய விருதுக்குத் தேர்வான கலைஞர்களுக்கு குடியரசுத் தலைவர் திரெளபதி முர்மு விருது வழங்கி வருகிறார்.

தேர்வான கலைஞர்கள் விருது பெற்று வரும் நிலையில், சினிமாவில் செய்த பணிகளைப் பாராட்டி, மலையாள நடிகர் மோகன்லாலுக்கு வாழ்நாள் சாதனைக்கான தாதா சாகேப் பால்கே விருதை குடியரசுத் தலைவர் திரெளபதி முர்மு வழங்கினார்.

குடியரசுத் தலைவரிடம் விருது பெறும் மோகன் லால்
குடியரசுத் தலைவரிடம் விருது பெறும் மோகன் லால்

அரங்கத்தில் இருந்த அனைவரும் எழுந்து நின்று மரியாதை செலுத்த மிகுந்த நெகிழ்ச்சியுடன் மோகன்லால் விருதைப் பெற்றுக்கொண்டார்.

இதையும் படிக்க | பாரம்பரிய உடையில் தேசிய விருது பெற்ற ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார்!

Summary

Mohanlal receives Dadasaheb Phalke Award

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

Mohanlal
மோகன் லால்
Dadasaheb Phalke award
தேசிய விருது
தாதா சாகேப் பால்கே விருது

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com