சின்னத்திரை நடிகர்கள் கமலேஷ், மெட்டி ஒலி காயத்ரி உள்ளிட்டோருக்கு கலைமாமணி விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
தமிழ்நாடு அரசின் சார்பாக தமிழ்நாடு இயல், இசை, நாடக மன்றத்தின் மூலம் பல்வேறு கலைப் பிரிவுகளைச் சேர்ந்த சிறந்த கலைஞர்களுக்கு கலைமாமணி விருதுகள் வழங்கப்படுகிறது.
தற்போது, 2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளுக்கான கலைமாமணி விருதுகள் வழங்கப்படவுள்ளது. கலைமாமணி விருது பெறும் கலைஞர்களுக்கு 3 சவரன் எடையுள்ள தங்கப் பதக்கம் மற்றும் விருது பட்டயம் வழங்கப்படவுள்ளது.
சென்னை, கலைவாணர் அரங்கத்தில் நடைபெறும் விழாவில், அக்டோபர் மாதம் தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் விருதுகளை வழங்கி கெளரவிக்கவுள்ளார்.
இயல், இசை, நாட்டியம், நாடகம், திரைத்துறை, சின்னத்திரை உள்பட பல்வேறு துறைகளைச் சார்ந்தவர்களுக்கு விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
கலைமாமணி விருது பெறும் சின்னத்திரை பிரபலங்கள்
2021
பி. கே. கமலேஷ்
2022
மெட்டிஒலி காயத்ரி
2023
என்.பி. உமாசங்கர்பாபு - சின்னத்திரை நிகழ்ச்சித் தொகுப்பாளர்
அழகன் தமிழ்மணி - சின்னத்திரை நிகழ்ச்சி தயாரிப்பாளர்
