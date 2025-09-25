செய்திகள்

ரூ.100 கோடி வசூலித்த ஹிருதயபூர்வம்..! ரசிகர்களுக்கு மோகன்லால் நன்றி!

நடிகர் மோகன்லாலின் ஹிருதயபூர்வம் வசூல் பற்றி...
Mohanlal
ஹிருதயபூர்வம் பட போஸ்டர். படம்: எக்ஸ் / மோகன்லால்.
Published on
Updated on
1 min read

நடிகர் மோகன்லாலின் ஹிருதயபூர்வம் திரைப்படம் ரூ.100 கோடியைத் தாண்டியதாகப் படக்குழு தெரிவித்துள்ளது.

இயக்குநர் சத்தியன் அந்திகாட் இயக்கத்தில் ஓணம் வெளியீடாக இந்தப் படம் வெளியானது.

விமர்சன ரீதியாக இந்தப் படம் வரவேற்பைப் பெற்றாலும் லோகா திரைப்படத்தின் மிகப்பெரிய வெற்றினால் இதன் வசூல் பாதித்தது.

சமீபத்தில் மோகன்லாலுக்கு மத்திய அரசின் தாதாசாகேப் பால்கே விருது வழங்கப்பட்டது.

இதனை அடுத்து இந்தப் படம் ரூ.100 கோடியைத் தாண்டியதாகப் படக்குழு அதிகாரபூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. இதற்காக ரசிகர்களுக்கு மோகன்லால் நெகிழ்ச்சியாக நன்றி தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தப் படம் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடியில் வரும் செப்.26ஆம் தேதி வெளியாகவிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Actor Mohanlal's film Hridayapoorvam has crossed Rs. 100 crore, the film crew has announced.

மோகன்லால்
Malavika Mohanan
Mohanlal
Dadasaheb Phalke
Rs 100 crore

