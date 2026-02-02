செய்திகள்

பள்ளிச்சட்டம்பி படத்தின் கயாது லோஹர் போஸ்டர்!

Updated on
1 min read

’பள்ளிச்சட்டம்பி’ படத்தில் கயாது லோஹர் நடிக்கும் பாத்திரத்தின் போஸ்டரை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.

மலையாள இயக்குநர் டிஜோ ஜோஸ் ஆண்டனி மற்றும் நடிகர் டொவினோ தாமஸ் கூட்டணியில் உருவாகியுள்ள புதிய திரைப்படம் ’பள்ளிச்சட்டம்பி’.

இப்படத்தில், நடிகை கயாது லோஹர் நாயகியாக நடித்துள்ளார். இவர் நடித்துள்ள பாத்திரத்தின் போஸ்டரை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது. இந்த போஸ்டர் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

மேலும் இந்தப் படத்தில் நடிகர்கள் விஜயராகவன், சுதீர் கரமானா, பாபுராஜ், வினோத் பிரசாந்த் அலெக்ஸாண்டர் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.

1950 - 1960 காலத்தில் நடைபெறும் கதைக்களத்துடன் உருவாகியுள்ள ’பள்ளிச்சட்டம்பி’ திரைப்படத்துக்கு ஜேக்ஸ் பிஜாய் இசையமைத்துள்ளார்.

இந்தத் திரைப்படம் மலையாளம், தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம் மற்றும் ஹிந்தி ஆகிய மொழிகளில் ஏப்ரல் 9 ஆம் தேதி வெளியாகிறது.

Summary

The film crew has released the poster of the character played by Kayadu Lohar in the movie 'Pallisattam'.

Tovino Thomas
மலையாள சினிமா
டோவினோ தாமஸ்

