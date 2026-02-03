செய்திகள்

கவனம் பெறும் துல்கர் சல்மான், மிருணாள் தாக்கூர் இசை ஆல்பம்!

ஏ. ஆர். அமீன் பாடிய இசை ஆல்பம் குறித்து...
ஏ. ஆர். ரஹ்மான் மகன் ஏ. ஆர். அமீன் பாடிய ஆல்பம் பாடல் வெளியாகியுள்ளது.

இசையமைப்பாளர் ஏ. ஆர். ரஹ்மானின் மகன் ஏ. ஆர். அமீன் பாடிய, ‘பீகி பீகி’ என்கிற புதிய ஆல்பம் வெளியாகியுள்ளது. இதில், நடிகர்கள் துல்கர் சல்மான், மிருணாள் தாக்கூர் நடித்துள்ளனர்.

காதல் பாடலாக உருவான இதற்கு ஏ. ஆர். ரஹ்மான் இசையமைத்துள்ளார்.

யூடியூப்பில் வெளியான இப்பாடல் இதுவரை 19 லட்சம் பார்வைகளைக் கடந்ததுடன் துல்கர், மிருணாள் இணை சீதா ராமம் திரைப்படத்தை நினைவுப்படுத்துவதாக ரசிகர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

