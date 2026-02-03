2-ஆவது சிம்பொனியை எழுதி முடித்த இளையராஜா!

இசையமைப்பாளர் இளையராஜா தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் அவரது ரசிகர்களுக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியான செய்தியைப் பகிர்ந்துள்ளார்.
அந்தப் பதிவில் தனது இரண்டாவது சிம்பொனியை கிட்டதட்ட எழுதி முடித்துவிட்டதாகக் கூறியுள்ளார்.
இசையமைப்பாளர் இளையராஜா (82 வயது) இந்திய திரைத்துறையில் 1,000க்கும் மேற்பட்ட படங்களுக்கு இசையமைத்துள்ளார்.
ஹாலிவுட் திரைப்படம், ஆங்கில இணையத் தொடருக்கும் இசையமைத்துள்ள இளையராஜா கடந்தாண்டு மார்ச் 8ஆம் தேதி லண்டனில் தனது முதல் சிம்பொனியை அரங்கேற்றம் செய்தார்.
இந்நிலையில், தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் கூறியிருப்பதாவது:
பிப்.3, 2026 உடன் புதிய ஸ்டூடியோவிற்கு வந்து, ஐந்தாண்டுகள் நிறைவடையவிருக்கிறது. என்னுடைய இரண்டாவது சிம்பொனியையும் கிட்டதட்ட எழுதி முடித்துவிட்டேன் எனக் கூறியுள்ளார்.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.