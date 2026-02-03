கிராமி விருதில் வரலாற்றுச் சாதனை படைத்த கென்ட்ரிக்!

2026 கிராமி விருது: அமெரிக்க பாப் இசைக் கலைஞர் கென்ரிக் லாமர் இந்தாண்டு ஐந்து கிராமி விருதுகளைப் பெற்று புதிய சாதனையை படைத்துள்ளார்.
கிராமி விருது வரலாற்றிலேயே அதிக விருதுகள் பெற்ற ராப் இசைக்கலைஞராக கென்ரிக் சாதனை படைத்து அசத்தியுள்ளார்.
லாஸ் ஏஞ்சலீஸில் 68-ஆவது கிராமி விருது விழா நிகழ்வுகள் கடந்த பிப்.1ஆம் தேதி நள்ளிரவு நடைபெற்றன.
இந்த விழாவில் பாப் இசைக் கலைஞர் கென்ரிக்கு (38 வயது) ஐந்து பிரிவுகளில் கிராமி விருதுகள் வழங்கப்பட்டன.
சிறந்த ஆல்பம், ரெகார்ட் ஆஃப் த இயர், சிறந்த மெலோடிக் ரேப் இசை, சிறந்த ராப் இசை, சிறந்த ராப் இசை நடனம் என ஐந்து பிரிவுகளில் வழங்கப்பட்டன.
இதுவரை, மொத்தமாக 66 பிரிவுகளில் போட்டியிட்ட கென்ரிக் லாமர் 27 விருதுகளை வென்றுள்ளார். இதற்கு முன்பாக அதிகபட்சமாக ஜே-இசட் என்ற ராப் இசைக் கலைஞர் 26 விருதுகளைப் பெற்றிருந்தார்.
இந்தாண்டு விருது வென்ற கென்ரிக் பேசியதாவது:
இது எப்போதுமே ஹிப்-ஹாப்தான் நண்பா. என்னைப் பற்றி பேசுவதில் நான் சிறப்பானவன் இல்லை. ஆனால், அதை இசை வழியாக சரியாக வெளிப்படுத்துவேன்.
எப்போதுமே இதைச் சொல்லுவேன் - ஹிப் ஹாப் எப்போதுமே இங்குதான் இருக்கும். நாங்கள் இந்த மேலங்கியுடனேதான் இருப்போம்.
நாங்கள் பார்க்க நன்றாக இருப்போம். எங்களுடன் எங்கள் மக்கள் எப்போதும் இருப்பார்கள். இந்தக் கலாசாரத்துடனேதான் இருப்போம் என்றார்.
